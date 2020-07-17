В Брянской области снесли старинную ограду

В Клинцах Брянской области при реконструкции парка имени Воровского спилили деревья и снесли старинную ограду. Об этом рассказали в информационном агентстве «Брянские известия».

Благоустройство территории в Клинцах ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году горожане большинством голосов выбрали парк имени Воровского для реконструкции. В результате торгов была выбрана подрядная организация с названием «Молоток».

В начале июля в парке начались ремонтные работы. Однако первые преобразования жителей райцентра не порадовали. Так, под видом санитарной рубки здесь уничтожили вполне здоровые деревья.

— Такой беспощадной вырубки клинчане не ожидали, — рассказала местная активистка Алина Коленченко. — Ничего не осталось от чудесной зеленой аллеи. Горожане в шоке и недоумении.

На вырубке деревьев чудеса «благоустройства» не прекратились. Буквально на этой неделе из парка пропала одна из достопримечательностей Клинцов — старинная, почти вековая ограда. По проекту ее место должно занять современное ограждение.

В целом на благоустройство парка имени Воровского планируют потратить больше 17 миллионов рублей. Из них 1 миллион 800 тысяч – стоимость нового забора. На месте срубленных 38 деревьев обещают высадить 119 саженцев молодых деревьев и кустарников, сообщают «Брянские известия».

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