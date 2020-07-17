2020-07-17T16:27:34+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии ввели в работу около 200 МВА мощности и 2000 километров ЛЭП

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию инвестиционных программ.
Андрей БЕЛОВ
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Фото: ПАО «Россети».Фото: ПАО «Россети».
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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию инвестиционных программ. За 6 месяцев 2020 года энергетики ввели в эксплуатацию 1,8 тысяч километров линий электропередачи и 186,6 МВА трансформаторной мощности. Объем инвестиций в эти проекты составил 5,6 миллиардов рублей. «Мы стараемся максимально четко исполнить все наши инвестиционные обязательства, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку – такую задачу поставил перед нами генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. Это направление работы является для нас безусловным приоритетом. Ввод в строй новых мощностей и электросетевых объектов позволяет обеспечить условия для дальнейшего динамичного социально-экономического развития 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Ряд крупных и значимых проектов энергетиками уже завершен, либо близок к окончанию. В Тульской области введены в эксплуатацию после реконструкции воздушные линии (ВЛ) 110 кВ «Яснополянская-Западная» с отпайкой на подстанцию Ломинцево и «Яснополянская-КС 9» общей протяженностью около километра. Работы проводились в рамках проекта по переустройству высоковольтных сетей для подготовки строительной площадки нового комплекса по производству аммиака и карбамида ОАО «Щекиноазот» - одного из лидеров производства продуктов промышленной химии и химического оборудования, являющегося градообразующим предприятием для города Щекино с населением более 57 тысяч человек. Повышение качества и надежности электроснабжения одного из крупнейших химических предприятий региона имеет большое значение для укрепления инвестиционной привлекательности Тульской области/ В Балахнинском районе Нижегородской области после реконструкции введены в эксплуатацию линии электропередачи 110 кВ ВЛ-106 НиГРЭС - ПС «Ока» и ВЛ-107 НиГРЭС - ПС «Этилен». Проведенные работы улучшили качество и надежность электроснабжения социально значимых объектов, производственных площадок и дачных поселков Балахнинского района, а также крупных потребителей - картонной фабрики ОАО «Полиграфкартон» и испытательного полигона Горьковского автомобильного завода. В Воронежской области близятся к завершению работы по созданию первой в регионе цифровой подстанции 110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа. Установленная мощность центра питания - 80 МВА. На данный момент на площадке новой подстанции ведется благоустройство и озеленение территории, а также пуско-наладочные работы на оборудовании. Ввод «Спутника» в эксплуатацию, намеченный на конец лета 2020 года, станет важным шагом на пути реализации концепции цифровой трансформации и позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей столицы Черноземья. В Калужской области закончены проектные работы, получено положительное заключение государственной экспертизы и началось строительство цифровой подстанции 110 кВ «Михали» Работы по реконструкции и строительству энергообъектов ведутся во всех 20 регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Их выполнение будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей.

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