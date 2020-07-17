2020-07-17T15:58:15+03:00
Общество

Брянский губернатор раскритиковал ремонт улицы Фокина

Подрядчик обязан устранить допущенный брак за свой счет
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Представитель строительной фирмы пообещал убрать бракованный слой асфальта и уложить новый в ближайшие дни.Представитель строительной фирмы пообещал убрать бракованный слой асфальта и уложить новый в ближайшие дни.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске 17 июля комиссия во главе с губернатором осмотрела ремонт улицы Фокина. На участке от улицы Крахмалева до проспекта Станке Димитрова 13 июля подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта на левой полосе движения. Однако взятые технадзором пробы асфальта показали дорожный брак.

Губернатор Александр Богомаз потребовал разобраться в сложившейся ситуации. Дефект должен быть устранен подрядчиком за собственный счет. Представитель строительной фирмы пообещал убрать бракованный слой асфальта и уложить новый в ближайшие дни.

Это не первый случай, когда подрядчики халтурят при выполнении ремонтных работ на дорогах. Ранее брак выявляли при ремонтах улиц Кислородная, Красноармейская, Пионерская, второй очереди Первомайского моста.

По условиям контракта отремонтированные объекты находятся на пятилетнем гарантийном обслуживании. Поэтому все выявленные за этот срок дефекты подрядчики обязаны исправлять за собственные средства.

Напомним, в областном центре в 2020 году ведется ремонт 20 улиц в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе ремонта улицы Фокина уже заменили 100 плит перекрытий канализационных колодцев, устанавливают 130 новых фонарей.

На улице планируют построить и отремонтировать 12 тысяч квадратных метров тротуаров. Общая стоимость ремонта – почти 77 миллионов рублей. На сегодняшний день степень готовности объекта – 45 процентов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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