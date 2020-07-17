2020-07-17T14:47:36+03:00
Общество

Брянские семьи имеют право на 23 выплаты

В регионе увеличили размеры социальных пособий
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области семьям с детьми выплачивают 23 разных видов пособий и компенсаций.В Брянской области семьям с детьми выплачивают 23 разных видов пособий и компенсаций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области семьям с детьми выплачивают 23 разных видов пособий и компенсаций. Социальную поддержку оказывают за счет федеральных и областных бюджетов. Об этом рассказали в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

В регионе в 10 раз увеличили дополнительное пособие при рождении ребенка: с одной до десяти тысяч рублей. Единовременное пособие для школьников из многодетных малообеспеченных семей также выросло с одной до пяти тысяч.

Также стал больше областной материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. Теперь эта сумма составляет 200 тысяч рублей. Теперь эти средства можно направить еще и на улучшение бытовых условий или на ремонт жилых помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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