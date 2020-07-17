Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 17 июля 2020 года
В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6978 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 31 жителя области. Диагноз сняли у 45 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (6) и Дятковском районе (5). По четыре эпизода заболевания обнаружили в Почепском и Выгоничском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2931 (+6)
— Брянский район – 522
— Дятьковский район – 404 (+5)
— Карачевский район – 297
— Унечский район – 270
— Сельцо – 237
— Погарский район – 176 (+1)
— Новозыбков – 175 (+1)
— Жуковский район – 158 (+2)
— Фокино – 144 (+2)
— Климовский район – 138 (+2)
— Стародубский район – 138
— Клинцы – 134
— Трубчевский район – 130
— Мглинский район – 120
— Почепский район – 120 (+4)
— Клетнянский район – 91
— Выгоничский район – 91 (+4)
— Брасовский район – 81
— Навлинский район – 82
— Суражский район – 71
— Суземский район – 64
— Комаричский район – 65
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 61 (+3)
— Гордеевский район – 55
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 36 (+1)
— Жирятинский район – 32
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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