Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 17 июля 2020 года

В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6978 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 31 жителя области. Диагноз сняли у 45 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (6) и Дятковском районе (5). По четыре эпизода заболевания обнаружили в Почепском и Выгоничском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2931 (+6)

— Брянский район – 522

— Дятьковский район – 404 (+5)

— Карачевский район – 297

— Унечский район – 270

— Сельцо – 237

— Погарский район – 176 (+1)

— Новозыбков – 175 (+1)

— Жуковский район – 158 (+2)

— Фокино – 144 (+2)

— Климовский район – 138 (+2)

— Стародубский район – 138

— Клинцы – 134

— Трубчевский район – 130

— Мглинский район – 120

— Почепский район – 120 (+4)

— Клетнянский район – 91

— Выгоничский район – 91 (+4)

— Брасовский район – 81

— Навлинский район – 82

— Суражский район – 71

— Суземский район – 64

— Комаричский район – 65

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 61 (+3)

— Гордеевский район – 55

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 36 (+1)

— Жирятинский район – 32

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14.

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