2020-07-20T00:22:26+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 20 июля 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 20 июля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администарции.Фото: пресс-служба Брянской городской администарции.
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В Брянской области на час ночи 20 июля число заболевших коронавирусом составило 7038 человек. За последние сутки заразились 30 брянцев. За это же время с болезнью справились 53 пациента.

Больше всего заболевших в Брянске - 12 человек. Остальные случаи коронавируса распределились по семи муниципалитетам. Еще один пациент с коронавирусом - иногородний.

Статистика Яндекс.

Статистика Яндекс.

Число тестов, которые выполнили в регионе с начала эпидемии, превысило 100 тысяч. Положительным из них оказываются семь процентов.

В Брянской области заработали летние лагеря. Они должны быть загружены наполовину. Несколько лагерей и санаториев принимать детей в этом году не будут. Среди них - "Березка", "Ровесник", "Домашово" и "Салынь".

С 20 июля начали работать школьные лагеря. В основном, ребята будут находиться в школе. Выездных мероприятий не планируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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