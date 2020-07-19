Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе стало 7038 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 жителей области. Диагноз сняли у 49 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (12). Новые случаи также зарегистрировали в Брянском, Погарском, Стародубском, Выгоничском, Дубровском, Клинцовском районах, в Новозыбкове. Один случай коронавируса выявили у жителя другого региона.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2960 (+12)
— Брянский район – 525 (+3)
— Дятьковский район – 405
— Карачевский район – 297
— Унечский район – 270
— Сельцо – 237
— Новозыбков – 178 (+3)
— Погарский район – 177 (+1)
— Жуковский район – 158
— Фокино – 145
— Стародубский район – 143 (+3)
— Климовский район – 138
— Клинцы – 136
— Трубчевский район – 130
— Мглинский район – 120
— Почепский район – 120
— Выгоничский район – 93 (+2)
— Клетнянский район – 92
— Навлинский район – 83
— Брасовский район – 81
— Суражский район – 71
— Комаричский район – 65
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 62 (+1)
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 41 (+4)
— Жирятинский район – 36
— Севский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 15 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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