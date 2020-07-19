Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе стало 7038 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 жителей области. Диагноз сняли у 49 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (12). Новые случаи также зарегистрировали в Брянском, Погарском, Стародубском, Выгоничском, Дубровском, Клинцовском районах, в Новозыбкове. Один случай коронавируса выявили у жителя другого региона.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2960 (+12)

— Брянский район – 525 (+3)

— Дятьковский район – 405

— Карачевский район – 297

— Унечский район – 270

— Сельцо – 237

— Новозыбков – 178 (+3)

— Погарский район – 177 (+1)

— Жуковский район – 158

— Фокино – 145

— Стародубский район – 143 (+3)

— Климовский район – 138

— Клинцы – 136

— Трубчевский район – 130

— Мглинский район – 120

— Почепский район – 120

— Выгоничский район – 93 (+2)

— Клетнянский район – 92

— Навлинский район – 83

— Брасовский район – 81

— Суражский район – 71

— Комаричский район – 65

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 62 (+1)

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 41 (+4)

— Жирятинский район – 36

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15 (+1).

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