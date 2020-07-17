2020-07-16T23:13:23+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 июля 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 17 июля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Из-за коронавируса в этом году не состоится летный праздник на аэродроме в Бежице.Из-за коронавируса в этом году не состоится летный праздник на аэродроме в Бежице.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области общее число заболевших коронавирусом приблизилось к семи тысячам человек. На час ночи в пятницу, 17 июля, подтвердили 41 новый случай инфекции. Число выздоровевших превышает число заболевших и составляет 59 человек в сутки.

Коэффициент распространения коронавируса остается на уровне больше единицы. Но последние несколько дней немного снижается.

За все время эпидемии в Брянской области выполнили больше 97 тысяч тестов на коронавирус. Положительными оказались 7,2 процента из них.

В Брянске закрывается еще один коронавирусный госпиталь. Он располагался в двух корпусах областной больницы. С 20 июля к обычному режиму работу вернется семиэтажный хирургический корпус. Чуть позже - сосудистый центр.

Стало известно, что в Брянской области и по всей России отменили шествие Бессмертного полка. Оно должно было состояться 26 июля. Но массовые мероприятия в нашем регионе по-прежнему запрещены.

По этой же причине на ближайших выходных не состоится летный праздник в честь Павла Камозина на аэродрому в Бордавичах.

В Брянской области отменили 14-дневную самоизоляцию для прибывших из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. При этом нужно сделать тест на коронавирус. Те, кто вернулся в Россию вывозами рейсами, все еще должны соблюдать карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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