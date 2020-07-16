В брянских детских садах откроют 70 дежурных групп

В брянских детских садах с понедельника откроют 70 дежурных групп для 840 детей. Об этом сообщили в РИА «Стрела» со ссылкой на заместителя начальника городского управления образования Альберта Малкина.

По словам чиновника, с начала коронавирусной пандемии в 11 садах областного центра было открыто по одной дежурной группе. Этого хватало, чтобы разместить 132 детей, однако обычно приводили не больше 50 ребятишек. В основном это дети медицинских работников и сотрудников силовых структур.

В мае число малышей, посещающих дошкольные учреждения, увеличилось до ста. В середине июня функционировали уже 20 дежурных групп, в которые водили до 200 детей. С начала июля в 12 брянских садах открыты 42 группы, способные принять 435 малышей. С понедельника число дежурных групп обещают увеличить до 70.

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