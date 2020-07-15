2020-07-15T15:23:39+03:00
Общество

В Брянской области 18 июля открывают летние лагеря

В этом году планируют провести две смены
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
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В Брянской области стартует летняя оздоровительная кампания. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. В настоящее время межведомственная комиссия осуществляет приемку лагерей.

В этом году запланированы две оздоровительные смены. Детские лагеря начнут работать с 18 июля. 20 июля при наличии разрешительных документов откроют санатории. Каждая смена примет по 1 700 детей.

Также с 20 июля начнут функционировать пришкольные лагеря. Для 230 детей, состоящих на профилактическом учете, организуют отдых с дневным пребыванием и частичной занятостью. Летний отдых предусмотрен для всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2020 году лагеря «Ровесник», «Сосновый бор», «Березка» и санатории «Сальнь» и «Сосновый бор» не будут работать в привычном режиме. До сих пор остается нерешенным вопрос с «Орленком» и «Огоньком». Их открытие по техническим причинам находится под угрозой.

Родители, желающие получить путевку, могу сделать это через портал госуслуг. По всем вопросам летней оздоровительной кампании можно звонить по телефону (4832) 58-04-65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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