Трубчевский профессионально-педагогический колледж приглашает абитуриентов.

Трубчевский профессионально-педагогический колледж был создан в далеком 1930 году как педагогическое училище. Сегодня колледж - современное многопрофильное среднее специальное учебное заведение, является одним из самых престижных ССУЗов Брянской области: в 2008 году стал победителем регионального конкурса образовательных учреждений СПО на грант Губернатора Брянской области.

За годы существования колледжем было выпущено более 10 тысяч специалистов. Его выпускники работают по всей России: это учителя школ, спортивные тренеры, юристы, техники - специалисты по информационным технологиям. Очень многие из них стали руководителями отделов образования, директорами учебных заведений, защитили диссертации, работают в ВУЗах, государственных организациях, коммерческих офисах страны.

В Трубчевском профессионально-педагогическом колледже работает 45 высококвалифицированных специалистов. Среди них 31 имеют высшую квалификацию, 1 – степень кандидата наук, 3 - звание «Заслуженный учитель РФ», более 90% педагогов награждены Почетными грамотами Минобразования и науки РФ, значком Отличника народного образования.

Колледж включает в себя два учебных корпуса, где расположены 25 специализированных, оборудованных современной информационной техникой аудиторий и кабинетов. В актовом зале проходят студенческие вечера, дискотеки, холлы корпусов украшены картинами галереи, огромным экраном телевизора, с которого транслируются передачи студенческого кабельного телевидения.

К услугам студентов прекрасная библиотека с фондом более 17 тыс. экземпляров современной учебной, справочной художественной литературы и периодики. Специальная интерактивная программа позволяет быстро находить необходимый информационный источник. Во время сессий студенты обычно готовятся к экзаменам в читальном зале.

Занятия физической культурой и спортивные соревнования проходят в собственном Доме спорта, рядом находится футбольное поле, стадион.

В колледже каждый студент может раскрыть свой творческий потенциал. Ежегодно проходят научно-практические конференции студентов, публикуются студенческие работы в научных сборниках. Среди студентов колледжа – победители всероссийских, региональных и областных олимпиад, конкурсов.

Интерес к истории и искусству у молодежи проявляется через участие их в качестве гидов музея колледжа и экскурсиях на вернисажах, которые проходят в колледже. Будущие юристы и педагоги не могут равнодушно относиться к проблемам детства, сложным жизненным ситуациям, которые существуют в подростковой среде. Именно они организовали Общественную приемную по защите прав ребенка – единственную студенческую организацию по защите прав человека на Брянщине.

Социальная поддержка будущим выпускникам оказывается и в приобретении дополнительных рабочих специальностей. При желании каждый студент в период своей учебы в колледже может получить сертификат, закончив постоянно действующие курсы по программам дополнительной подготовки: администратор вычислительных сетей; секретарь-референт; делопроизводитель; 1С: «Бухгалтерия 7.7. Ведение бухгалтерского учета в программе»; оператор ЭМ и ЭВМ с основами программирования.

Здесь выбор форм активного отдыха зависит от студента. Общественная студенческая организация «Факел»- вовлекает молодежь в волонтерское движение, КВН, спортивную деятельность, художественную самодеятельность. Народный ансамбль русской песни «Трубеж» является многократным лауреатом областных конкурсов. Студенты колледжа с удовольствием участвуют в «Студенческой весне», демонстрируя свои таланты.

Студенты живут в комфортабельном пятиэтажном общежитии секционного типа на 360 мест, в комнатах на 2-3 человека, с кухнями на этажах, душевыми.

Воспитатели следят за режимом дня студентов, порядком, чистотой помещений, организуют досуговые мероприятия. При общежитии имеются столовая и буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

Заключаемые с факультетами высших профессиональных учебных заведений договоры о сотрудничестве позволяют студентам поступать на сокращенные сроки обучения для продолжения образования по специальностям, полученным в колледже. Кроме того, для выпускников, желающих продолжить образование в других вузах и по другим специальностям, мы организуем курсы по подготовке сдачи ЕГЭ.

Сегодня выпускники колледжа успешно учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, других городов России.