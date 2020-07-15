Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее

Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%. «Киноман» станет безусловно выгодным приобретением для всей семьи — достаточно купить один абонемент, а пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук или компьютер) под одним аккаунтом могут все члены семьи.

«За время действия ограничений люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами — покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше, чем ранее. Мы зафиксировали также рост семейного просмотра с использованием пяти экранов, когда каждый член семьи выбирает контент на свой вкус. Все это подтолкнуло нас к созданию нового предложения, позволяющего покупать видеоконтент много и выгодно — абонемента со скидкой на любые фильмы. Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки в основном на старые фильмы и сериалы. Абонемент “Киноман” от Wink распространяется на любые новинки и окупается буквально с первых просмотров, тем более когда им пользуется вся семья и на разных устройствах», — подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Только до 30 сентября 2020 года абонемент «Киноман» можно приобрести в рамках акции по специальной цене — 99 рублей в месяц (она останется неизменной и после завершения акции). С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц.

Рекламная кампания в поддержку продукта уже стартовала на ТВ, в наружной рекламе и digital-каналах. Главные герои кампании — обаятельная пара, отношениям которой стал угрожать кто-то «третий». Однако очень быстро становится понятно, что «третий» — это абонемент «Киноман», предложение, перед которым в итоге не смогут устоять оба героя. Съемки ролика проходили в Москве с соблюдением всех рекомендованных мер.

«Рекламная кампания “Киноман” является логичным воплощением нашей коммуникационной платформы “Технологии возможностей”. Сейчас мы представляем новую уникальную возможность видеосервиса Wink — абонемент “Киноман”. На его разработку нас вдохновили по-настоящему любящие и ценящие кино люди — те, кто регулярно покупает фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Их страсть к хорошему кино и легла в основу креативной идеи», — отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (30 000 позиций). Контент видеосервиса доступен на любых пяти устройствах — домашнем телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере на выбор клиента. Полные условия абонемента «Киноман» доступны на сайте: wink.rt.ru. Ролик доступен в аккаунте «Ростелекома» в YouTube: https://youtu.be/YXm6GxYPjPE.

Состав творческой группы:

«Ростелеком»

· Инна Походня — вице-президент по маркетингу;

· Ирина Ключерева — директор департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда;

· Анастасия Зеленская — руководитель направления маркетинговых коммуникаций;

MullenLowe Moscow

· Андрей Чернышёв — Creative Director;

· Наталья Крючкова — Creative Group Head;

· Даниил Рябота — Senior Art-Director;

· Юлия Каримова — Senior Copywriter;

· Екатерина Остроглазова — Group Account Director;

· Михаил Налиухин — Account director;

· Максим Копышев — Head of TV & Digital Production Department;

Bazelevs

· Владислав Опельянц — режиссер-оператор;

· Светлана Ляшкевич — продюсер.