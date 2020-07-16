Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 16 июля 2020 года
В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6947 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 41 жителя области. Диагноз сняли у 59 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (8) и Брянском районе (5).
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2917 (+8)
— Брянский район – 517 (+5)
— Дятьковский район – 399 (+1)
— Карачевский район – 297 (+4)
— Унечский район – 270 (+4)
— Сельцо – 237
— Погарский район – 175
— Новозыбков – 174
— Жуковский район – 156
— Фокино – 142 (+1)
— Климовский район – 136
— Стародубский район – 138 (+4)
— Клинцы – 134 (+2)
— Трубчевский район – 130 (+1)
— Мглинский район – 120 (+1)
— Почепский район – 116 (+2)
— Клетнянский район – 91 (+1)
— Выгоничский район – 87 (+1)
— Брасовский район – 81
— Навлинский район – 82 (+2)
— Суражский район – 71
— Суземский район – 64
— Комаричский район – 65 (+2)
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 58 (+1)
— Гордеевский район – 55
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Жирятинский район – 32 (+1)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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