Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 16 июля 2020 года

В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6947 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 41 жителя области. Диагноз сняли у 59 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (8) и Брянском районе (5).

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2917 (+8)

— Брянский район – 517 (+5)

— Дятьковский район – 399 (+1)

— Карачевский район – 297 (+4)

— Унечский район – 270 (+4)

— Сельцо – 237

— Погарский район – 175

— Новозыбков – 174

— Жуковский район – 156

— Фокино – 142 (+1)

— Климовский район – 136

— Стародубский район – 138 (+4)

— Клинцы – 134 (+2)

— Трубчевский район – 130 (+1)

— Мглинский район – 120 (+1)

— Почепский район – 116 (+2)

— Клетнянский район – 91 (+1)

— Выгоничский район – 87 (+1)

— Брасовский район – 81

— Навлинский район – 82 (+2)

— Суражский район – 71

— Суземский район – 64

— Комаричский район – 65 (+2)

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 58 (+1)

— Гордеевский район – 55

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Жирятинский район – 32 (+1)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14.

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