«Ростелеком» поддержал в Брянске главное аграрное событие региона

«Ростелеком» выступил техническим партнером ежегодной выставки «Всероссийский день поля – 2020», организованной в этом году Минсельхозом России в Брянской области. Она проходила с 9 по 11 июля на базе Брянского государственного аграрного университета в селе Кокино. Специалисты провайдера проложили 1,5 километра волоконно-оптического кабеля, предоставили каналы передачи данных с пропускной способностью до 100 Мбит/с для организации видеотрансляции и работы площадки, а также развернули сеть Wi-Fi на демонстрационной площадке и в павильоне.

В этом году формат проведения Дня поля был расширен за счет специально разработанной интернет-платформы, пользователи которой могли совершить виртуальную экскурсию по экспозиции. Также были предусмотрены технические возможности для дистанционного проведения встреч и подписания соглашений, обсуждения актуальных тенденций развития отрасли и обмена опытом. Наибольшее количество мероприятий в этом году посвятили цифровизации АПК России.

Александр Архипов, директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России:

«В рамках деловой программы выставки состоялся ряд круглых столов, посвященных перспективам развития и региональному опыту внедрения информационной системы цифровых сервисов АПК, вопросам использования технологий искусственного интеллекта и роботизации процессов сельхозпредприятий, а также другим важным для отрасли технологиям и сервисам, развитием которых активно занимается Минсельхоз России. В ходе дискуссий эксперты отрасли обсудили также планы Министерства на ближайшие годы по цифровизации ключевых отраслевых процессов, в частности, перевод госуслуг в электронный вид. В этом году все мероприятия проводились онлайн, что стало возможно, в том числе благодаря предоставленному «Ростелекомом» каналу связи».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания ежегодно с 2004 года поддерживает эту выставку. В текущем году мы развернули в Брянской области телекоммуникационную инфраструктуру буквально в чистом поле. Опыт “Ростелекома” и цифровые решения открывают аграриям безграничные возможности и перспективы – от централизованного управления бизнесом до работы, например, M2M-систем. Последние позволяют в онлайн режиме отслеживать все параметры сельхозтехники: местоположение машин, расход топлива и технологических жидкостей, пробег, загрузку кузова и многое другое. При этом, безусловно, вся техника должна быть на связи, что требует хорошего покрытия сельхозугодий мобильной сетью. “Ростелеком” всегда готов помочь, предложив самые разные решения: постоянные или временные, проводные, беспроводные или комбинированные».

M2M-системы (mashine-to-mashine) «Ростелекома» позволяют настроить автоматический обмен данных между различными устройствами и дистанционно управлять установленными в них SIM-картами. Сервис призван улучшить логистику и оптимизировать затраты на связь компаниям разных отраслей: сельского хозяйства, транспортного комплекса, энергетики, промышленности, ЖКХ, ретейла, банковского сектора и других. Платформа услуги полностью находится на территории РФ, что важно для крупных компаний и госзаказчиков. Функционал в личном кабинете позволит бизнесу в режиме реального времени отслеживать статусы и геолокацию SIM-карт, которые установлены в датчиках, приборах учета и другом умном оборудовании. Пользователи могут дистанционно связывать SIM-карты с конкретными устройствами, настраивать оповещения, отслеживать каналы передачи информации и получать автоматически сформированную отчетность. M2M-симки можно группировать и при необходимости отключать одним щелчком мыши.

Получить подробную информацию об услуге можно узнать на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.