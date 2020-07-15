2020-07-15T14:40:32+03:00
Экономика

«Россети Центр Брянскэнерго» восстанавливает нарушенное непогодой электроснабжение

Дождь с сильными порывами ветра наблюдался на территории Брянской области 14 июля
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».
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С 11 часов 14 июля и по настоящее время на территории Брянской области наблюдаются осадки в виде дождя, сопровождающиеся местами сильными порывами ветра. Непогода вызвала отключения в ряде населенных пунктов региона, наиболее пострадали Унечский, Почепский, Жуковский, Стародубский и Погарский районы. По прогнозам синоптиков сегодня неблагоприятная погода сохранится в регионе.

В связи с ухудшением погодных условий в Брянской области в филиале «Россети Центр Брянскэнерго» заранее был введён режим повышенной готовности. Компанией мобилизованы силы и средства персонала, которые оперативно выдвинулись к месту технологических сбоев на объектах электроэнергетики филиала. В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работает 42 бригады энергетиков в составе 210 человек с привлечением 42 бригадных автомобилей и 14 единиц спецтехники. За энергообеспечением социальных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры установлен особый контроль. Готовы к применению резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ).

По вопросу отсутствия электроэнергии получить информацию или направить запрос теперь можно с помощью круглосуточного чат-бота Viber. Для начала диалога необходимо добавить нас в контакты, используя приведенный ниже QR-Код (вкладка «Ещё», выбрать пункт «Добавить контакт» и нажать «Сканировать QR-Код»).

Также сообщение можно оставить на странице сайта mrsk-1.ru или в социальных сетях компании «Россети Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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