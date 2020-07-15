В детских садах в Брянске откроется 70 дежурных групп

В Брянской области из-за коронавируса пока не разрешили открыть детские сады. Но постепенно увеличивают количество дежурных групп. С понедельника, 20 июля, малышей будут готовы принять в 19 дошкольных учреждениях в городе. В них будут работать 70 дежурных групп. В детсады смогут ходить 840 малышей.

Напомним, детские сады закрыли из-за эпидемии еще в марте. Через неделю открыли несколько дежурных групп. Они были готовы принять около 130 ребят. Но ходили в них порядка 50 воспитанников, сообщает РИА "Стрела". Это дети медиков и силовиков.

Дважды в дежурных группах в детских садах случались вспышки коронавируса. Поэтому открывать их не спешат.

Сейчас в Брянске открыты 42 дежурных группы в 12 детсадах. Они могут принять 435 детей.

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