2020-07-15T12:10:40+03:00
Общество

В Новозыбкове появится новая стела на въезде в город

На въездной знак потратят почти 2,5 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянск.Новости".Фото: "Брянск.Новости".
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В Новозыбкове спустя четыре года после сноса знака на въезде в город установят новый. Контракт на изготовление стелы выставили на торги 7 июля, сообщают "Брянск.Новости". Знак появится со сторон улицы Мичурина. Его высота - почти 5,5 метра.

Стоимость контракта - 2,5 миллиона рублей. Деньги выделяют из бюджета Новозыбковского городского округа. Подрядчик должен закончить работы к 30 сентября.

Старый знак на въезде в Новозыбков демонтировали 15 апреля 2016 года. Он был высотой десять метров. Конструкцию сохранить было невозможно. Уж слишком она была ветхая. В том же году хотели установить новую стелу. Проводили голосование среди жителей города по выбору проекта. Но дело с мертвой точки тогда так и не сдвинулось.

В феврале 2020-го эскиз будущей конструкции все же утвердили. Знак решили возвести на прежнем месте. Автор композиции - новозыбковский скульптор Михаил Чирок.

Кстати, одна из причин сноса старой стелы - это прохождение газопровода высокого давления под местом установки знака. Но и эту проблему удалось решить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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