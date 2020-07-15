Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 15 июля 2020 года
В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6906 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 44 жителей области. Диагноз сняли у 53 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (12), Жирятинском (6) и Суражском (4) районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2917 (+12)
— Брянский район – 517(+2)
— Дятьковский район – 398
— Карачевский район – 293
— Унечский район – 266 (+3)
— Сельцо – 237
— Погарский район – 175 (+2)
— Новозыбков – 174
— Жуковский район – 156
— Фокино – 141
— Климовский район – 136
— Стародубский район – 134 (+2)
— Клинцы – 132
— Трубчевский район – 129
— Мглинский район – 119 (+2)
— Почепский район – 114 (+2)
— Клетнянский район – 90 (+1)
— Выгоничский район – 86
— Брасовский район – 81 (+1)
— Навлинский район – 80
— Суражский район – 71 (+4)
— Суземский район – 64
— Комаричский район – 63 (+2)
— Красногорский район – 62 (+2)
— Дубровский район – 57 (+1)
— Гордеевский район – 55 (+2)
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Жирятинский район – 31 (+6)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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