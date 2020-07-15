Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 15 июля 2020 года

В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6906 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 44 жителей области. Диагноз сняли у 53 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (12), Жирятинском (6) и Суражском (4) районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2917 (+12)

— Брянский район – 517(+2)

— Дятьковский район – 398

— Карачевский район – 293

— Унечский район – 266 (+3)

— Сельцо – 237

— Погарский район – 175 (+2)

— Новозыбков – 174

— Жуковский район – 156

— Фокино – 141

— Климовский район – 136

— Стародубский район – 134 (+2)

— Клинцы – 132

— Трубчевский район – 129

— Мглинский район – 119 (+2)

— Почепский район – 114 (+2)

— Клетнянский район – 90 (+1)

— Выгоничский район – 86

— Брасовский район – 81 (+1)

— Навлинский район – 80

— Суражский район – 71 (+4)

— Суземский район – 64

— Комаричский район – 63 (+2)

— Красногорский район – 62 (+2)

— Дубровский район – 57 (+1)

— Гордеевский район – 55 (+2)

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Жирятинский район – 31 (+6)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14.

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