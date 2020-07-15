2020-07-15T09:11:29+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области: последние новости на 15 июля 2020 года: открылись бани и сауны

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 15 июля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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С 15 июля брянцы могут попариться в общественной бане.С 15 июля брянцы могут попариться в общественной бане.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области продолжают постепенно снимать ограничения из-за эпидемии коронавируса. С 15 июля разрешили работать баням, саунам, СПА и массажным салонам, соляриям. При очном приеме посетителей необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

В среду снимают ограничения в отрасли физкультуры и спорта. Открываются фитнес-клубы и другие спортивные центры. Они могут проводить занятия с загрузкой не больше 50% посетителей. Спортивные команды и клубы могут начать тренировки. Правда, это касается только брянцев от 18 до 65 лет. Дети и пенсионеры пока к занятиям не допускаются.

В регионе разрешили проводить спортивные соревнования, правда, без зрителей.

Но коэффициент распространения коронавируса, на который ориентировались при снятии ограничений, пока остается больше единицы. За сутки диагноз подтвердили у 45 человек. Выздоровели 26 пациентов. Если верить официальным данным, от коронавируса скончались 35 брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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