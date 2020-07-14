2020-07-14T16:24:41+03:00
Общество

В Брянской области ожидается понижение температуры воздуха

Возможны сильные дожди и порывистый ветер
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом линий электропередач, падением деревьев и рекламных конструкций, затоплением дорог и тротуаров.Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом линий электропередач, падением деревьев и рекламных конструкций, затоплением дорог и тротуаров.Фото: Иван МАКЕЕВ
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15 июля в Брянской области ожидается облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха не поднимется выше + 9 +14. Временами будут идти дожди, местами сильные.

Днем температура воздуха прогреется от +12 до +17 градусов по Цельсию. Обещают небольшой дождь, местами умеренный. Возможны грозы и град. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

При таких погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом линий электропередач, падением деревьев и рекламных конструкций, затоплением дорог и тротуаров.

Граждан просят соблюдать осторожность. При возникновении чрезвычайных происшествий можно обратиться за помощью по единому номеру вызова экстренных служб «112» или в единую службу спасения по телефону «01», с мобильного телефона – «101», рассказали в главном управлении МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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