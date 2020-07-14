Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 14 июля 2020 года
В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6862 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 45 жителей области. Диагноз сняли у 26 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (11), Дятьковском (9) и Дубровском (5) районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2905 (+11)
— Брянский район – 515(+4)
— Дятьковский район – 398(+9)
— Карачевский район – 293 (+1)
— Унечский район – 263 (+2)
— Сельцо – 237
— Новозыбков – 174
— Погарский район – 173 (+1)
— Жуковский район – 156 (+1)
— Климовский район – 136
— Фокино – 141 (+3)
— Клинцы – 132 (+2)
— Трубчевский район – 129 (+1)
— Стародубский район – 132
— Мглинский район – 117 (+1)
— Почепский район – 112 (+3)
— Клетнянский район – 89
— Выгоничский район – 86
— Брасовский район – 80
— Навлинский район – 80
— Суражский район – 67
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 60
— Комаричский район – 61
— Гордеевский район – 53 (+1)
— Дубровский район – 56 (+5)
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Жирятинский район – 25
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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