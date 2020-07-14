Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 14 июля 2020 года

В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6862 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 45 жителей области. Диагноз сняли у 26 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (11), Дятьковском (9) и Дубровском (5) районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2905 (+11)

— Брянский район – 515(+4)

— Дятьковский район – 398(+9)

— Карачевский район – 293 (+1)

— Унечский район – 263 (+2)

— Сельцо – 237

— Новозыбков – 174

— Погарский район – 173 (+1)

— Жуковский район – 156 (+1)

— Климовский район – 136

— Фокино – 141 (+3)

— Клинцы – 132 (+2)

— Трубчевский район – 129 (+1)

— Стародубский район – 132

— Мглинский район – 117 (+1)

— Почепский район – 112 (+3)

— Клетнянский район – 89

— Выгоничский район – 86

— Брасовский район – 80

— Навлинский район – 80

— Суражский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 60

— Комаричский район – 61

— Гордеевский район – 53 (+1)

— Дубровский район – 56 (+5)

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Жирятинский район – 25

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14.

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