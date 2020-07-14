2020-07-14T17:27:49+03:00
Общество

В Брянске в парках заработали аттракционы

Фестивали и праздники проводить пока нельзя
Марина АНТОНОВА
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В парках работают фонтаны, детские и спортивные площадки.В парках работают фонтаны, детские и спортивные площадки.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске в городских парках начали работать аттракционы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Карусели и пункты проката начали работать с 13 июля. С понедельника разрешили проводить экскурсии и физкультурные занятия на свежем воздухе. В парках работают фонтаны, детские и спортивные площадки.

А вот проводить праздники и фестивали в парках пока запрещено. Не устраивают также и детские интерактивные программы.

Напомним, очередные ограничения сняли в Брянской области с 13 июля. Открываются фитнес-центры, музеи-усадьбы, летние кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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