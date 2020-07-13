Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 июля 2020 года

В Брянске заболевших - 2877.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянской области на 1.00 13 июля коронавирус диагностировали у 6770 человек. У 45 человек - только за последние сутки.
Из больниц за день выписали 89 пациентов. Всего COVID-19 победили 5126 брянцев.
Новых смертей в регионе нет. Их по-прежнему 35, сообщает оперативный штаб.
ВАЖНО
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты, возобновлены пешие экскурсии и экскурсии на свежем воздухе в Овстуге и Красном Роге, а также в мемориальном комплексе "Хацунь".
Пляжи: официально закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Приезжих могут отправить на самоизоляцию или в обсервацию
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