Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 июля 2020 года

В Брянске заболевших - 2877. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на 1.00 13 июля коронавирус диагностировали у 6770 человек. У 45 человек - только за последние сутки.

Из больниц за день выписали 89 пациентов. Всего COVID-19 победили 5126 брянцев.

Новых смертей в регионе нет. Их по-прежнему 35, сообщает оперативный штаб.

ВАЖНО

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты, возобновлены пешие экскурсии и экскурсии на свежем воздухе в Овстуге и Красном Роге, а также в мемориальном комплексе "Хацунь".

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих могут отправить на самоизоляцию или в обсервацию

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