2020-07-10T19:03:41+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 11 июля 2020 года, самые важные события
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За день 79 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4965 человек побороли болезнь.За день 79 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4965 человек побороли болезнь.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области по состоянию на час ночи 11 июля коронавирус обнаружили у 6679 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 36 брянцев. Больше всего заболевших в Брянске (15), Дятьковском (5) и Стародубском (4) районах.

За день 79 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4965 человек побороли болезнь. За сутки смертей не зафиксировано. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2848

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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