2020-07-10T14:10:51+03:00
Общество

«БрянскЭлектро» устранило последствия разгула стихии

Всего по Филиалу ООО «БрянскЭлектро» в городе Брянске было зафиксировано 10 технологических нарушений в сетях.
Андрей БЕЛОВ
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Фото: филиал ООО "БрянскЭлектро" в городе Брянске.Фото: филиал ООО "БрянскЭлектро" в городе Брянске.
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6 июля 2020 года в Центр управления сетями Филиала ООО «БрянскЭлектро» в городе Брянск поступило оповещение от МЧС об ухудшении погодных условий (обильные осадки в виде дождя и града с сильным, шквальным ветром и грозой). С этого момента Компания функционировала в режиме «повышенной готовности». Это позволило оперативно скоординировать работу выездных бригад для устранения технологических нарушений в электроснабжении потребителей города Брянска и Брянской области.

Напомним, что вечером 7 июля в регионе был зафиксирован дождь с грозой, выпадением града и сильным ветром, отдельные порывы которого достигали 23 м/с.

Фото: филиал ООО "БрянскЭлектро" в городе Брянске.

Фото: филиал ООО "БрянскЭлектро" в городе Брянске.

Всего по Филиалу ООО «БрянскЭлектро» в городе Брянске было зафиксировано 10 технологических нарушений в сетях 6-10кВ в 5 районах Брянской области: Фокинский, Почепский, Клинцовский, Дятьковский, Трубчевский и в городе Сельцо. Call центром было обработано более 700 звонков.

Первое технологическое нарушение было зафиксировано в 11 часов 44 минуты в поселке Белые Берега, который больше всего пострадал от разгула стихии. Упавшими деревьями было оборвано 13 пролетов воздушных линий электропередач. В 12.38 новые технологическое нарушение в том же поселке: рухнувшие деревья оборвали еще несколько пролетов воздушной линии и сломали 14 опор. На помощь Объединённому Советскому району электрических сетей, в ведомстве которого находятся Белые Берега, были дополнительно направлены бригады Объединенного Бежицкого РЭС и Центра электросетевых работ Филиала ООО «БрянскЭлектро» в городе Брянске. Всего было задействовано 8 оперативно-ремонтных бригад и 12 единиц спецтехники: 3 бурильные установки, 5 автомобильных подъемников, 2 трактора, автокран и длинномер. Работы по восстановлению электроэнергии продолжались до 23 часов.

Фото: филиал ООО "БрянскЭлектро" в городе Брянске.

Фото: филиал ООО "БрянскЭлектро" в городе Брянске.

Еще два дня с 08 по 09 июля продолжались работы по устранению последствий ураганного ветра.

Надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей является приоритетным направлением деятельности ООО «БрянскЭлектро».

Напоминаем, что во время грозы и сильного ветра опасно находиться вблизи линий электропередачи.

О любых авариях на сетях необходимо сообщать на «горячую линию» Филиала по номеру: 8-800-450-45-10, единый короткий номер с городских телефонов 1352 или в МЧС.

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