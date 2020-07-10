2020-07-10T12:30:49+03:00
Общество

За издевательства над брянской девочкой ответят приемная мать и чиновники

Дело находится на контроле генпрокуратуры Российской Федерации
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.Фото: уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.
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Делом 7-летней брянской девочки занялась генеральная прокуратура России. Напомним, весной в одной из брянских семей обнаружили 7-летнего ребенка в тяжелом состоянии с признаками обморожения. Малышка не умела ходить и даже сидеть, весила всего 9 килограммов при росте 93 сантиметра. Девочка провели в приемной семье шесть лет. После изъятия ребенка поместили в лечебное учреждение для реабилитации.

Брянская областная прокуратура установила, что приемная мать, которая воспитывала шестерых родных детей, девочкой не занималась. Ребенок не проходил диспансеризацию, ей не делали обязательные прививки. Все деньги от государства, выделяемые на содержание приемного ребенка, женщина тратила на другие нужды.

В настоящее время приемную мать отстранили от опекунства. В отношении нее заведены уголовные дела за истязания и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, также ее обвиняют в хищении денег. Суд заключил жительницу Брянска под стражу. Ведется проверка в отношении приемного отца в связи с оставлением несовершеннолетней в опасности.

По поручению генерального прокурора Российской Федерации проводится проверка не только приемных родителей, но и деятельности чиновников, ответственных за обеспечение прав ребенка. Сотрудники органов опеки за шесть лет не смогли выявить неблагополучную обстановку в семье. При проверках они вносили недостоверные сведения о ребенке, также не были приняты меры по изъятию малышки из плохих условий.

За халатность на начальника подразделения опеки и попечительства горадминистрации возбудили уголовное дело. По представлению прокуратуры нескольких должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе произошли увольнения.

Помимо этого, сейчас ведется проверка действий руководителей Брянской городской больницы № 1. С 2015 года ребенка не включали в план диспансеризации, рассказали в генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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