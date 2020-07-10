Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 10 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 10 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6679 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 36 жителей области. С медицинского учета сняли 79 пациентов. За минувшие сутки смертей не зафиксировано. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.
Больше всего заболевших в Брянске (15), Дятьковском (5) и Стародубском (4) районах.
Распространение коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2848 (+15)
— Брянский район – 505
— Дятьковский район – 383 (+5)
— Карачевский район – 286 (+2)
— Унечский район – 258
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 173
— Жуковский район – 152
— Погарский район – 171 (+1)
— Климовский район – 135
— Клинцы – 129
— Трубчевский район – 125
— Фокино – 129 (+1)
— Мглинский район – 112 (+3)
— Стародубский район – 113 (+4)
— Почепский район – 106
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 79
— Выгоничский район – 81 (+1)
— Навлинский район – 77 (+3)
— Суземский район – 64
— Суражский район – 67
— Красногорский район – 57 (+1)
— Комаричский район – 59
— Гордеевский район – 52
— Дубровский район – 45
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Жирятинский район – 23
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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