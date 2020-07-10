2020-07-10T11:31:30+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 10 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 10 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Больше всего заболевших в Брянске (15), Дятьковском (5) и Стародубском (4) районах.Больше всего заболевших в Брянске (15), Дятьковском (5) и Стародубском (4) районах.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 10 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6679 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 36 жителей области. С медицинского учета сняли 79 пациентов. За минувшие сутки смертей не зафиксировано. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.

Больше всего заболевших в Брянске (15), Дятьковском (5) и Стародубском (4) районах.

Распространение коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2848 (+15)

— Брянский район – 505

— Дятьковский район – 383 (+5)

— Карачевский район – 286 (+2)

— Унечский район – 258

— Сельцо – 235

Новозыбков – 173

— Жуковский район – 152

— Погарский район – 171 (+1)

— Климовский район – 135

Клинцы – 129

— Трубчевский район – 125

Фокино – 129 (+1)

— Мглинский район – 112 (+3)

— Стародубский район – 113 (+4)

— Почепский район – 106

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 79

— Выгоничский район – 81 (+1)

— Навлинский район – 77 (+3)

— Суземский район – 64

— Суражский район – 67

— Красногорский район – 57 (+1)

— Комаричский район – 59

— Гордеевский район – 52

— Дубровский район – 45

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Жирятинский район – 23

— Иногородние – 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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