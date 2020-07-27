2020-07-26T23:39:44+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 июля 2020 года: COVID-коэффициент приблизился к единице

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 27 июля 2020 года, самые важные события
Анна ЛЕВКИНА
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За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 33 брянцев.За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 33 брянцев.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За сутки в Брянской области зафиксировали 27 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 7221. При этом коэффициент распространения коронавируса вновь «подрос» (на 0,06). Его обновленная величина равна 0,97.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 33 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 5754 (это почти 80% от общего числа). Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 35, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске (18). Также в условный ТОП-3 вошли Брянский и Дубровский районы – 3 и 2 подтвержденных диагноза соответственно. А вот первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом заболевших осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1357 тестов на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом пятидесятом случае. Количество всех проведенных исследований превысило 106,7 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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