Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 июля 2020 года: COVID-коэффициент продолжает расти

За сутки в Брянской области зафиксировали 30 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 7194. При этом коэффициент распространения коронавируса вновь «подрос» (на 0,12). Его обновленная величина равна 0,91.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 36 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 5721 (это 79,5% от общего числа). Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 35, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске и Дубровском районе (по 9). Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом заболевших осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. COVID-положительных там 3008, 536 и 405 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1172 теста на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом 39-м случае. Количество всех проведенных исследований превысило 105 тысяч.

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