Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7194 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 брянцам. Диагноз сняли у 36 пациентов. От болезни за все время пандемии скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске и Дубровском районах (по 9). Три эпизода «всплыло» в Стародубском районе, по два – в Почепском и Жирятинском. Еще в нескольких муниципалитетах произошла минимальная прибавка COVID-положительных.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3008 (+9)

— Брянский район – 536

— Дятьковский район – 405

— Карачевский район – 300

— Унечский район – 271 (+1)

— Сельцо – 239

— Погарский район – 180 (+1)

— Новозыбков – 179

— Жуковский район – 159

— Фокино – 148

— Климовский район – 140 (+1)

— Стародубский район – 151 (+3)

— Клинцы – 139

— Трубчевский район – 133

— Мглинский район – 121

— Почепский район – 122 (+2)

— Клетнянский район – 95

— Выгоничский район – 107 (+1)

— Брасовский район – 86

— Навлинский район – 91 (+1)

— Суражский район – 72

— Суземский район – 64

— Комаричский район – 67

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 88 (+9)

— Гордеевский район – 55

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 38 (+2)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

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