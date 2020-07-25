Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7194 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 брянцам. Диагноз сняли у 36 пациентов. От болезни за все время пандемии скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске и Дубровском районах (по 9). Три эпизода «всплыло» в Стародубском районе, по два – в Почепском и Жирятинском. Еще в нескольких муниципалитетах произошла минимальная прибавка COVID-положительных.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3008 (+9)
— Брянский район – 536
— Дятьковский район – 405
— Карачевский район – 300
— Унечский район – 271 (+1)
— Сельцо – 239
— Погарский район – 180 (+1)
— Новозыбков – 179
— Жуковский район – 159
— Фокино – 148
— Климовский район – 140 (+1)
— Стародубский район – 151 (+3)
— Клинцы – 139
— Трубчевский район – 133
— Мглинский район – 121
— Почепский район – 122 (+2)
— Клетнянский район – 95
— Выгоничский район – 107 (+1)
— Брасовский район – 86
— Навлинский район – 91 (+1)
— Суражский район – 72
— Суземский район – 64
— Комаричский район – 67
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 88 (+9)
— Гордеевский район – 55
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 44
— Жирятинский район – 38 (+2)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 15.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU