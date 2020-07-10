Сведения о тарифах на размещение агитационных материалов

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов при проведении избирательной кампании по выборам губернатора Брянской области, которые состоятся 13 сентября 2020 года

Размещение агитационных материалов на сайте сетевого издания «Комсомольская правда» (bryansk.kp.ru).

Сведения о размере и условиях оплаты

ООО «Современные медиа». Цены указаны в российских рублях, в том числе НДС 20%. Сроки подачи агитационных материалов на сайт – за два рабочих дня до выхода, не позднее 16.00.

Дополнительную информацию можно получить в региональной редакции издания по телефонам 74-10-61, 74-09-02, e-mail: kp.bryansk@gmail.com.

Сведения о размере и других условиях оплаты опубликованы в газете "Комсомольская правда" № 76 (27150) от 10.07.2020 на стр. 14.