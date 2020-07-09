2020-07-09T16:27:08+03:00
Экономика

Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов

Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.
Мария Иванова
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До конца 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют еще девять проектов модернизации ЦУС и ГДП.До конца 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют еще девять проектов модернизации ЦУС и ГДП.
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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.

Цифровые ЦУСы создаются в областных центрах, откуда осуществлют управление сетевыми комплексами регионов. ГДП управляют сетями городов с населением свыше 100 тысяч человек. Уже в течение 2019 года в периметре функциональной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализованы 8 таких проектов. Центры управления сетями модернизированы в Брянской, Воронежской, Тульской областях и Республике Марий Эл. Городские диспетчерские пункты - в Белгороде, Старом Осколе, Ижевске и Костроме.

Модернизированные объекты оперативно-технологического управления организованы на базе новой цифровой структуры, которая предусматривает полную автоматизацию процессов. В ЦУСы передано диспетчерское управление из районов электрических сетей. Все центры оборудованы цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

До конца 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют еще девять проектов модернизации ЦУС и ГДП. Существующие Центры управления сетями регионов в Цифровые будут реконструированы в Белгородской, Костромской, Курской, Владимирской, Калужской, Рязанской областях. Выделенные Городские диспетчерские пункты – в Дзержинске, Арзамасе (оба Нижегородская область) и Калуге. В общей сложности до 2024 года в регионах деятельности энергокомпаний будет создано 28 таких объектов.

«Применение принципиально новой высокотехнологичной модели оперативно-технологического и ситуационного управления, создание единого центра компетенций позволяет существенно сократить количество и продолжительность технологических нарушений в сетях и сроки технологического присоединения, снизить уровень потерь, вывести на качественно новый уровень клиентские сервисы. Результатом этого становится значительное повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и улучшение качества энергоснабжения потребителей 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр – управляющей организации Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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