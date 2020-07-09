2020-07-09T15:23:48+03:00
Общество

Агрохолдинг Охотно начал уборочную кампанию

Уборка урожая осуществляется с использованием комбайнов, оснащенных средствами мониторинга
Мария Иванова
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Сервисным подразделением агрохолдинга проведена полная подготовка зерносушильных комплексов и складских помещений к приёмке и хранению полученного урожая, включая дезинфекцию и регламентные профилактические работы.Сервисным подразделением агрохолдинга проведена полная подготовка зерносушильных комплексов и складских помещений к приёмке и хранению полученного урожая, включая дезинфекцию и регламентные профилактические работы.
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Агрохолдинг Охотно начал уборочную кампанию

Растениеводческое подразделение брянского предприятия 7 июля приступило к уборке урожая озимого ячменя в Брасовском районе Брянской области.

Уборка урожая осуществляется с использованием комбайнов, оснащенных средствами мониторинга, что позволяет контролировать время работы, траекторию, а также скоростной режим с целью улучшения качества уборки.

Сервисным подразделением агрохолдинга проведена полная подготовка зерносушильных комплексов и складских помещений к приёмке и хранению полученного урожая, включая дезинфекцию и регламентные профилактические работы.

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