2020-07-09T11:07:32+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 9 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 9 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За сутки инфекцию обнаружили у 40 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов.За сутки инфекцию обнаружили у 40 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 9 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6643 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 40 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов. За минувшие сутки смертей не зафиксировано. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек. Больше всего заболевших в Брянске (12), Стародубском (8) и Брянском (4) районах.

Распространение коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2833 (+12)

— Брянский район – 505 (+4)

— Дятьковский район – 378 (+3)

— Карачевский район – 284

— Унечский район – 258

— Сельцо – 235

Новозыбков – 173 (+3)

— Жуковский район – 152

— Погарский район – 170 (+2)

— Климовский район – 135 (+2)

Клинцы – 129

— Трубчевский район – 125

Фокино – 128 (+1)

— Мглинский район – 109

— Стародубский район – 109 (+8)

— Почепский район – 106

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 79 (+3)

— Выгоничский район – 80

— Навлинский район – 74 (+1)

— Суземский район – 64

— Суражский район – 67

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 59

— Гордеевский район – 52

— Дубровский район – 45

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Жирятинский район – 23 (+1)

— Иногородние – 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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