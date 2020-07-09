Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 9 июля 2020 года

«Часто комок к горлу подступает. Я сама росла в детдоме»: откровения больничной няни из палаты для детей-сирот

Как ей удается справиться с болью за малышей, почему не плачет во время работы и как на ее глазах происходят чудеса — в материале КП-Новосибирск