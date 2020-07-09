Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 9 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 9 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6643 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 40 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов. За минувшие сутки смертей не зафиксировано. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек. Больше всего заболевших в Брянске (12), Стародубском (8) и Брянском (4) районах.
Распространение коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2833 (+12)
— Брянский район – 505 (+4)
— Дятьковский район – 378 (+3)
— Карачевский район – 284
— Унечский район – 258
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 173 (+3)
— Жуковский район – 152
— Погарский район – 170 (+2)
— Климовский район – 135 (+2)
— Клинцы – 129
— Трубчевский район – 125
— Фокино – 128 (+1)
— Мглинский район – 109
— Стародубский район – 109 (+8)
— Почепский район – 106
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 79 (+3)
— Выгоничский район – 80
— Навлинский район – 74 (+1)
— Суземский район – 64
— Суражский район – 67
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 59
— Гордеевский район – 52
— Дубровский район – 45
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Жирятинский район – 23 (+1)
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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