2020-07-08T19:00:38+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 9 июля 2020 года, самые важные события
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За минувшие сутки умер один житель области. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.За минувшие сутки умер один житель области. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области по состоянию на 01.00 9 июля коронавирус обнаружили у 6603 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 40 брянцев. Больше всего заболевших в Брянске (19) и Дятьковском районе (4). В Брянском, Дубровском и Комаричском районах выявили по три новых случая.

За день 69 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4809 человек побороли болезнь. За минувшие сутки умер один житель области. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2821

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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