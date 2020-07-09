Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 июля 2020 года
В Брянской области по состоянию на 01.00 9 июля коронавирус обнаружили у 6603 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 40 брянцев. Больше всего заболевших в Брянске (19) и Дятьковском районе (4). В Брянском, Дубровском и Комаричском районах выявили по три новых случая.
За день 69 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4809 человек побороли болезнь. За минувшие сутки умер один житель области. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2821
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)
Пляжи: закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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