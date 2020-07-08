Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 8 июля 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 8 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6603 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 40 жителей области. С медицинского учета сняли 69 пациентов. За минувшие сутки умер один житель области. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.

Больше всего заболевших в Брянске (19) и Дятьковском районе (4). В Брянском, Дубровском и Комаричском районах выявили по три новых случая.

Распространение коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2821 (+19)

— Брянский район – 501 (+3)

— Дятьковский район – 375 (+4)

— Карачевский район – 284

— Унечский район – 258

— Сельцо – 235

— Новозыбков – 170 (+1)

— Жуковский район – 152 (+1)

— Погарский район – 168

— Климовский район – 133 (+1)

— Клинцы – 129 (+1)

— Трубчевский район – 125

— Фокино – 127 (+1)

— Мглинский район – 109

— Стародубский район – 101

— Почепский район – 106 (+1)

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 76

— Выгоничский район – 80 (+1)

— Навлинский район – 73

— Суземский район – 64

— Суражский район – 67

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 59 (+3)

— Гордеевский район – 52

— Дубровский район – 45 (+3)

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Жирятинский район – 22 (+1)

— Иногородние – 14.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».