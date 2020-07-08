Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 8 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 8 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6603 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 40 жителей области. С медицинского учета сняли 69 пациентов. За минувшие сутки умер один житель области. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.
Больше всего заболевших в Брянске (19) и Дятьковском районе (4). В Брянском, Дубровском и Комаричском районах выявили по три новых случая.
Распространение коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2821 (+19)
— Брянский район – 501 (+3)
— Дятьковский район – 375 (+4)
— Карачевский район – 284
— Унечский район – 258
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 170 (+1)
— Жуковский район – 152 (+1)
— Погарский район – 168
— Климовский район – 133 (+1)
— Клинцы – 129 (+1)
— Трубчевский район – 125
— Фокино – 127 (+1)
— Мглинский район – 109
— Стародубский район – 101
— Почепский район – 106 (+1)
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 76
— Выгоничский район – 80 (+1)
— Навлинский район – 73
— Суземский район – 64
— Суражский район – 67
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 59 (+3)
— Гордеевский район – 52
— Дубровский район – 45 (+3)
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Жирятинский район – 22 (+1)
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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