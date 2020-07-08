Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 июля 2020 года

В Брянской области по состоянию на 1.00 8 июля коронавирус выявили у 6563 человек. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали еще у 41 брянца. Больше всего заболевших в Гордеевском районе (7), в Дубровском(5) и Дятьковском(5) районах.

За последние сутки 11 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4740 человек побороли болезнь. Всего в регионе умерло 34 человека.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2802

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Кафе и рестораны: закрыты

Карта распространения коронавируса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».