Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 июля 2020 года
В Брянской области по состоянию на 1.00 8 июля коронавирус выявили у 6563 человек. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали еще у 41 брянца. Больше всего заболевших в Гордеевском районе (7), в Дубровском(5) и Дятьковском(5) районах.
За последние сутки 11 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4740 человек побороли болезнь. Всего в регионе умерло 34 человека.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2802
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)
Пляжи: закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Кафе и рестораны: закрыты
Карта распространения коронавируса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU