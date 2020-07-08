2020-07-07T22:11:18+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 8 июля 2020 года, самые важные события
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Больше всего заболевших в Гордеевском районе (7), в Дубровском(5) и Дятьковском(5) районах.Больше всего заболевших в Гордеевском районе (7), в Дубровском(5) и Дятьковском(5) районах.
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В Брянской области по состоянию на 1.00 8 июля коронавирус выявили у 6563 человек. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали еще у 41 брянца. Больше всего заболевших в Гордеевском районе (7), в Дубровском(5) и Дятьковском(5) районах.

За последние сутки 11 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4740 человек побороли болезнь. Всего в регионе умерло 34 человека.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2802

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Кафе и рестораны: закрыты

Карта распространения коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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