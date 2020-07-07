2020-07-07T14:30:27+03:00
Экономика

Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги и наградили победителей первого этапа корпоративных онлайн-конкурсов «Полезная изоляция».
Андрей БЕЛОВ
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Фото: "Россети".Фото: "Россети".
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В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги и наградили победителей первого этапа корпоративных онлайн-конкурсов «Полезная изоляция». Они стартовали по инициативе генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в начале апреля для сотрудников компаний и их семей. Целью проведения таких дистанционных мероприятий стало включение максимального количество персонала, находящегося на удаленном режиме работы, в активную спортивную и творческую деятельность в период сложной эпидемиологической обстановки.

Более 1000 сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подали заявки для участия в масштабном онлайн-проекте. Были подготовлены сотни творческих оригинальных работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

В течении нескольких месяцев портал energopozitiv.ru, на котором были размещены работы и проходило голосование, посетили почти 500 000 человек - в день не менее 5000. За участников онлайн-конкурсов проголосовало более 150 000 человек.

Как отметил глава энергокомпаний Игорь Маковский, это был первый опыт проведения корпоративных конкурсов в таких условиях: «Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов».

Призерами конкурсов стали 33 человека из 12-ти филиалов компаний. Наибольшую творческую активность проявили семьи энергетиков из Воронежэнерго, там призовые места завоевали 6 человек. Курскэнерго тоже не отставал и закончил творческий марафон с 5-ю победителями. В Липецкэнерго, Нижновэнерго и Кировэнерго победили по 3 участника. В Смоленскэнерго, Белгородэнерго, Тверьэнерго, Владимирэнерго, Ивэнерго, Калугаэнерго – победу завоевали по 2 человека, в Удмуртэнерго – 1 призер.

Юные участники конкурсов, дети сотрудников компаний, получили подарки в торжественной обстановке, а руководитель «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил всех победителей в формате ВКС.

Игорь Маковский отметил, что положительная практика проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компаний в таком необычном формате будет продолжена.

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