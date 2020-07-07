Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 7 июля 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 7 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6563 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 41 жителя области. С медицинского учета сняли 11 пациентов. За все время эпидемии от болезни скончались 34 человека. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего заболевших в Гордеевском районе (7), в Дубровском и Дятьковском районах выявили по пять случаев, в Почепском районе – 4.

Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 2802 (+3)

— Брянский район – 498

— Дятьковский район – 371 (+5)

— Карачевский район – 284

— Унечский район – 258

— Сельцо – 235

— Новозыбков – 169

— Жуковский район – 151

— Погарский район – 168

— Климовский район – 132 (+1)

— Клинцы – 128 (+2)

— Трубчевский район – 125 (+1)

— Фокино – 126 (+1)

— Мглинский район – 109 (+3)

— Стародубский район – 101 (+3)

— Почепский район – 105 (+4)

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 76

— Выгоничский район – 79

— Навлинский район – 73 (+1)

— Суземский район – 64

— Суражский район – 67

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 56

— Гордеевский район – 52 (+7)

— Дубровский район – 42 (+5)

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35 (+3)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Жирятинский район – 21 (+2)

— Иногородние – 14.

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