Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 7 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 7 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6563 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 41 жителя области. С медицинского учета сняли 11 пациентов. За все время эпидемии от болезни скончались 34 человека. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего заболевших в Гордеевском районе (7), в Дубровском и Дятьковском районах выявили по пять случаев, в Почепском районе – 4.
Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 2802 (+3)
— Брянский район – 498
— Дятьковский район – 371 (+5)
— Карачевский район – 284
— Унечский район – 258
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 169
— Жуковский район – 151
— Погарский район – 168
— Климовский район – 132 (+1)
— Клинцы – 128 (+2)
— Трубчевский район – 125 (+1)
— Фокино – 126 (+1)
— Мглинский район – 109 (+3)
— Стародубский район – 101 (+3)
— Почепский район – 105 (+4)
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 76
— Выгоничский район – 79
— Навлинский район – 73 (+1)
— Суземский район – 64
— Суражский район – 67
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 56
— Гордеевский район – 52 (+7)
— Дубровский район – 42 (+5)
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35 (+3)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Жирятинский район – 21 (+2)
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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