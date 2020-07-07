«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
8 июля 2020 года с 12:00 до 14:00 в онлайн-режиме состоится третий Форум по цифровой трансформации по теме «Цифровой рецепт восстановления экономики». Организаторы форума — комитет по цифровой экономике РСПП и «Ростелеком».
Пандемия COVID-2019 оказала сильнейшее воздействие на экономику во всем мире. Вместе с тем, ее последствия создают новые возможности для управления системными вызовами и модернизации за счет ускоренного внедрения и использования цифровых технологий и сервисов.
Ключевые темы форума:
· ИКТ как фактор сохранения работоспособности бизнеса и перехода на удаленную работу предприятий.
· Широкое внедрение автоматизации для оптимизации и повышения надежности производственных процессов с участием работников, которых невозможно вывести на удаленную работу.
· Использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения в различных отраслях для повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисной экономике.
· Меры поддержки со стороны государства для ускорения технологического перевооружения экономики.
Модераторы:
· Шохин Александр Николаевич, Президент РСПП;
· Осеевский Михаил Эдуардович, Президент ПАО «Ростелеком», Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике.
Спикеры:
· Шадаев Максут Игоревич, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
· Вексельберг Виктор Феликсович, Председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Ренова», Президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»№
· Когогин Сергей Анатольевич, Генеральный директор ПАО «Камаз»;
· Березкин Григорий Викторович, Председатель Совета директоров Группа компаний ЕСН;
· Савельев Виталий Геннадьевич, Генеральный директор ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»;
· Швецов Вадим Аркадьевич, Генеральный директор ПАО «Соллерс»;
· Кузяев Андрей Равелевич, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
· Филатов Андрей Викторович, Генеральный директор SAP CIS;
· Вандерплаетсе Йохан, Генеральный директор АО «Шнейдер Электрик»;
· Скорочкин Андрей, Управляющий директор Accenture;
· Сивер Владислав, Директор по развитию Катюша Ай Ти. Регистрация на форум: http://nrb-rspp.ru/calendar/item/834-cifra.html
Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=rnIgydrS6zc&feature=emb_titl