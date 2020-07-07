2020-07-06T19:09:11+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 7 июля 2020 года, самые важные события
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Больше всего новых случаев зарегистрировали в Дятьковском (16) и Брянском (7) районах, а также в Брянске (6).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Дятьковском (16) и Брянском (7) районах, а также в Брянске (6).Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области по состоянию на час ночи 7 июля коронавирус диагностировали у 6522 человек. За минувшие сутки было выявлено 43 новых случая. По сообщению оперативного штаба, больше всего новых эпизодов зарегистрировали в Дятьковском (16) и Брянском (7) районах, а также в Брянске (6).

За последние сутки 13 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4729 человек побороли болезнь. Всего в регионе умерло 34 человека. За прошедший день смертей не зафиксировано.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2799

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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