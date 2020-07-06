2020-07-06T16:46:01+03:00
Общество

В Брянске пояснили уничтожение старинных зданий

Дома сносят по программе переселения из аварийного и ветхого жилья
Максим РЯБЦЕВ
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Здания идут под снос как ветхие и непригодные для проживания по программе переселения граждан из аварийного жилья.Здания идут под снос как ветхие и непригодные для проживания по программе переселения граждан из аварийного жилья.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской городской администрации пояснили причину разрушения старых домов. Здания идут под снос как ветхие и непригодные для проживания по программе переселения граждан из аварийного жилья. Сейчас в Брянске ожидают разрушения еще около 30 аварийных домов. Только в 2020 году планируют убрать 12 из них.

В настоящее время демонтируют ветхие строения по улице Коминтерна в Белых Берегах и по улице Урицкого, 53 в Советском районе. Шесть домов уже снесены, в том числе вызвавшие общественный резонанс здания по улицам Луначарского и Металлистов.

Мы уже сообщали, что в Брянске идет уничтожение старинных зданий. У многих горожан это вызывает недоумение и сожаление. Так, в начале июля в областном центре разрушили построенный в 1920-х годах дом №18 по улице Металлистов.

А месяцем ранее этой же участи подверглось здание на улице Луначарского, расположенное рядом со школой №5. Это строение появилось в областном центре в послевоенные годы. Вероятней всего его проектировал первый главный архитектор нашего города Борис Шавырин.

Борис Петрович — легендарная личность. Уроженец Дятьково руководил послевоенным восстановлением Брянска, написал ряд книг о градостроительстве. Под его контролем строились здания, ставшие украшением Брянска. Он воспитал немало талантливых архитекторов, которые благоустраивали наш город впоследствии.

Неизвестно по какой причине дом по улице Луначарского не включили в список объектов культурного наследия. После постройки в конце 1940-х годов в нем располагалась контора «Главснаблеса», позднее дом отдали под квартиры. Как рассказали в городском комитете по ЖКХ, в 2008 году здание признали аварийным, жильцов расселили в новые квартиры.

Конечно, многие из этих домов давно не соответствуют необходимым нормативам для комфортного проживания. Более того, они представляют опасность. И вполне понятно желание обитателей этих ветхих бараков жить в благоустроенных условиях. Но многие жители областного центра сожалеют о том, что в городе так беспечно относятся к наследию и под видом ветхих домов разрушают постройки, имеющие историческую ценность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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