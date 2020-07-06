Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь?

Коронавирус коронавирусом, а в Брянской области начали готовить лагеря и санатории к оздоровительному сезону. Успеют ли там отдохнуть дети этим летом? Каким же будет отдых-2020 в регионе, и состоится ли он вообще – узнала "Комсомолка".

Детские лагеря и санатории начали готовить к приемке в середине июня. Предполагается, что в этом году свои двери распахнут 315 учреждений отдыха. Их уже посетила межведомственная комиссия. Проверяющие осмотрели территории, жилые корпуса, пищеблоки, столовые, медицинские кабинеты и зоны отдыха. Особое внимание визитеры уделили соблюдению мер по антитеррористической безопасности и подготовке сотрудников к ЧП. Со слов уполномоченного по правам ребенка в Брянской области Инны Мухиной, серьезных нарушений предпринятые проверки не выявили.

Предварительно, в Брянской области этим летом на отдых первыми поедут ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

– Точной информации о начале летнего оздоровительного отдыха в Брянской области пока нет, – рассказала директор областного департамента образования и науки Елена Егорова. – Регион пока даже не перешел на второй этап снятия ограничительных мир. Тем не менее к предстоящему отдыху мы готовимся. Все необходимые мероприятия проводятся, путевки закупаются. Теперь слово за региональным оперативным штабом. Как только будет принято окончательное решение – о нем объявим населению.

Если оздоровительные организации откроют, то как здесь будет выглядеть отдых? Не так давно Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации по работе детских лагерей. В частности, отмечалось, что эти учреждения откроются только на третьем этапе смягчения «коронавирусных» ограничений. И при условии усиленного контроля за здоровьем детей и сотрудников.

В надзорном ведомстве отмечают, что группы и отряды заполнят лишь наполовину.

Дети из одной смены будут заезжать в лагерь и покидать его в один день. А между сменами оставят минимум пару дней (на санобработку и дезинфекцию помещений).

Выезды за пределы санатория или лагеря запретят. Кроме того, перед началом работы всех сотрудников протестируют на наличие антител к коронавирусу. А из распорядка дня уберут все массовые мероприятия, отменят родительские дни.

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