2020-07-06T14:26:52+03:00
Общество

В Брянской области на регистрации браков смогут присутствовать гости

Количество приглашенных зависит от помещения для церемонии
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области на регистрации браков смогут присутствовать гости.В Брянской области на регистрации браков смогут присутствовать гости.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Брянской области разрешили при регистрации брака присутствие гостей. При этом необходимо соблюдать меры санитарной безопасности, рассказали в оперштабе.

В помещении может одновременно находиться определенное число людей: один человек на 4 квадратных метрах. Также разрешены выездные свадьбы на свежем воздухе.

Напомним, с 1 апреля в области приостановили регистрацию браков. 8 июня ограничения были частично сняты. Но при церемонии могли находиться только молодожены с обязательным ношением медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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