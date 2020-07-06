В Брянской области на регистрации браков смогут присутствовать гости

В Брянской области разрешили при регистрации брака присутствие гостей. При этом необходимо соблюдать меры санитарной безопасности, рассказали в оперштабе.

В помещении может одновременно находиться определенное число людей: один человек на 4 квадратных метрах. Также разрешены выездные свадьбы на свежем воздухе.

Напомним, с 1 апреля в области приостановили регистрацию браков. 8 июня ограничения были частично сняты. Но при церемонии могли находиться только молодожены с обязательным ношением медицинских масок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».