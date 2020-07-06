Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 6 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 6 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6522 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 43 жителей области. С медицинского учета сняли 13 пациентов. За все время эпидемии от болезни скончались 34 человека. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего заболевших в Дятьковском (16) и Брянском (7) районах, а также в Брянске (6).
Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 2799 (+6)
— Брянский район – 498 (+7)
— Дятьковский район – 366 (+16)
— Карачевский район – 284 (+2)
— Унечский район – 258
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 169
— Жуковский район – 151 (+1)
— Погарский район – 168 (+4)
— Климовский район – 131 (+1)
— Клинцы – 126
— Трубчевский район – 124 (+1)
— Фокино – 125
— Мглинский район – 106 (+1)
— Стародубский район – 98
— Почепский район – 101 (+1)
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 76
— Выгоничский район – 79 (+2)
— Навлинский район – 72
— Суземский район – 64
— Суражский район – 67
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 56
— Гордеевский район – 45
— Дубровский район – 37 (+1)
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Жирятинский район – 19
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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