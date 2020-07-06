2020-07-06T11:35:58+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 6 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 6 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Больше всего заболевших в Дятьковском (16) и Брянском (7) районах, а также в Брянске (6).Больше всего заболевших в Дятьковском (16) и Брянском (7) районах, а также в Брянске (6).Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 6 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6522 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 43 жителей области. С медицинского учета сняли 13 пациентов. За все время эпидемии от болезни скончались 34 человека. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего заболевших в Дятьковском (16) и Брянском (7) районах, а также в Брянске (6).

Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 2799 (+6)

— Брянский район – 498 (+7)

— Дятьковский район – 366 (+16)

— Карачевский район – 284 (+2)

— Унечский район – 258

— Сельцо – 235

Новозыбков – 169

— Жуковский район – 151 (+1)

— Погарский район – 168 (+4)

— Климовский район – 131 (+1)

Клинцы – 126

— Трубчевский район – 124 (+1)

Фокино – 125

— Мглинский район – 106 (+1)

— Стародубский район – 98

— Почепский район – 101 (+1)

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 76

— Выгоничский район – 79 (+2)

— Навлинский район – 72

— Суземский район – 64

— Суражский район – 67

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 56

— Гордеевский район – 45

— Дубровский район – 37 (+1)

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Жирятинский район – 19

— Иногородние – 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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