2020-07-06T14:44:19+03:00
Ростелеком

Совет директоров «Ростелекома» созвал ГОСА, дал рекомендации по дивидендам и утвердил список кандидатов в новой совет директоров

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой ГОСА
Мария Иванова
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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что совет директоров на своем заочном заседании принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА)ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что совет директоров на своем заочном заседании принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА)
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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что совет директоров на своем заочном заседании принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА), в том числе:

1. Созвал ГОСА, утвердил его дату и повестку. ГОСА состоится в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования – 7 августа 2020 года. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 14 июля 2020 года. Материалы к ГОСА по итогам 2019 года будут размещены не позднее 7 июля 2020 года на официальном сайте компании по адресу https://www.company.rt.ru/ir/agm/events/gosa/detail/2019/.

2. Рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока1 за 2019 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

• по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию;

• по обыкновенным акциям в размере 5 рублей на одну акцию.

Совет директоров также определил 21 августа 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Утвердил следующих кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.

В совет директоров:

1. Дмитриев Кирилл Александрович;

2. Златопольский Антон Андреевич;

3. Иванов Сергей Борисович;

4. Иванченко Алексей Александрович;

5. Костин Андрей Леонидович;

6. Осеевский Михаил Эдуардович;

7. Семенов Вадим Викторович;

8. Устинов Антон Алексеевич;

9. Чернышенко Дмитрий Николаевич;

10. Шмелева Елена Владимировна;

11. Яковицкий Алексей Андреевич.

По уставу «Ростелекома» совет директоров компании состоит из 11 членов.

В ревизионную комиссию:

1. Беликов Игорь Вячеславович;

2. Бучнев Павел Владимирович;3. Веремьянина Валентина Федоровна;

4. Дмитриев Антон Павлович;

5. Канцуров Андрей Николаевич;

6. Краснов Михаил Петрович;

7. Чижикова Анна Викторовна.

По уставу «Ростелекома» ревизионная комиссия компании состоит из 7 членов.

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой ГОСА.

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