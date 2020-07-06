2020-07-05T21:29:59+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 6 июля 2020 года, самые важные события
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За последние сутки 77 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4716 человек побороли болезнь.За последние сутки 77 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4716 человек побороли болезнь.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области коронавирус диагностировали у 6479 человек. За минувшие сутки было выявлено 50 новых случаев. Это данные оперативного штаба на час ночи 6 июля. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Брянске (22) и в Погарском районе (12). В Новозыбкове и Трубчевском районе выявили по четыре эпизода заболевания.

За последние сутки 77 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4716 человек побороли болезнь. Всего в регионе умерло 34 человека. За прошедший день смертей не зафиксировано.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2793

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор

В Брянской области коронавирус диагностировали у 6479 человек. За минувшие сутки было выявлено 50 новых случаев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области коронавирус диагностировали у 6479 человек. За минувшие сутки было выявлено 50 новых случаев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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