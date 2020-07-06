Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 июля 2020 года
В Брянской области коронавирус диагностировали у 6479 человек. За минувшие сутки было выявлено 50 новых случаев. Это данные оперативного штаба на час ночи 6 июля. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Брянске (22) и в Погарском районе (12). В Новозыбкове и Трубчевском районе выявили по четыре эпизода заболевания.
За последние сутки 77 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4716 человек побороли болезнь. Всего в регионе умерло 34 человека. За прошедший день смертей не зафиксировано.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2793
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)
Пляжи: официально закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор
В Брянской области коронавирус диагностировали у 6479 человек. За минувшие сутки было выявлено 50 новых случаев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»