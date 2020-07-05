2020-07-05T11:34:08+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 5 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 5 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За сутки инфекцию обнаружили у 50 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов.За сутки инфекцию обнаружили у 50 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 5 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6479 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 50 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов. За все время эпидемии от болезни скончались 34 человека. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего заболевших в Брянске (22) и в Погарском районе (12). В Новозыбкове и Трубчевском районе выявили по четыре случая заболевания.

Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 2793 (+22)

— Брянский район – 491

— Дятьковский район – 350

— Карачевский район – 282 (+2)

— Унечский район – 258 (+2)

— Сельцо – 235

— Новозыбков – 169 (+4)

— Жуковский район – 150

— Погарский район – 164 (+12)

— Климовский район – 130

Клинцы – 126

— Трубчевский район – 123 (+4)

Фокино – 125

— Мглинский район – 105

— Стародубский район – 98

— Почепский район – 100

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 76

— Выгоничский район – 77 (+3)

— Навлинский район – 72

— Суземский район – 64

— Суражский район – 67 (+1)

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 56

— Гордеевский район – 45

— Дубровский район – 36

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Жирятинский район – 19

— Иногородние – 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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