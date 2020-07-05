Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 5 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 5 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, количество заболевших на Брянщине достигло 6479 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 50 жителей области. С медицинского учета сняли 77 пациентов. За все время эпидемии от болезни скончались 34 человека. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего заболевших в Брянске (22) и в Погарском районе (12). В Новозыбкове и Трубчевском районе выявили по четыре случая заболевания.
Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 2793 (+22)
— Брянский район – 491
— Дятьковский район – 350
— Карачевский район – 282 (+2)
— Унечский район – 258 (+2)
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 169 (+4)
— Жуковский район – 150
— Погарский район – 164 (+12)
— Климовский район – 130
— Клинцы – 126
— Трубчевский район – 123 (+4)
— Фокино – 125
— Мглинский район – 105
— Стародубский район – 98
— Почепский район – 100
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 76
— Выгоничский район – 77 (+3)
— Навлинский район – 72
— Суземский район – 64
— Суражский район – 67 (+1)
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 56
— Гордеевский район – 45
— Дубровский район – 36
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Жирятинский район – 19
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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