Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 июля 2020 года

В Брянской области коронавирус выявили у 6429 человек. Из них 51 только за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на 1.00 5 июля. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Брянске (20), Почепском (6) и Погарском районах (4).

За последние сутки 75 пациентов признаны здоровыми. Всего с начала эпидемии с болезнью справились 4639 человек. Число умерших осталось прежним - 34.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2771

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 5 июля 2020 года.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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