2020-07-04T13:30:20+03:00
Общество

В Брянской области 5 июля ожидается ухудшение погоды

Прогнозируют дожди и усиление ветра
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области 5 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.В Брянской области 5 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Брянской области 5 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.

По прогнозам синоптиков возможен северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду, днем – от 5 до 10 метров в секунду. При грозе возможны порывы от 15 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем от +25 до +30 градусов по Цельсию. Ночью воздух прогреется до +15 +20 градусов.

При подобных условиях жителям рекомендуют не покидать помещения. Не следует подходить к деревьям и плохо укрепленным конструкциям. Также во время грозы советуют не топить печи, находиться подальше от антенн и электропроводки. Желательно не смотреть телевизор и не пользоваться телефонами, рассказали в главном управлении МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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